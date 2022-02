Secretaria da Educação entrega prémio a jovens empreendedores açorianos

Os dois alunos do ensino secundário, Afonso Resendes e João Rego, desenvolveram a plataforma Grades Up, “uma rede social de adesão livre, aberta, gratuita e inovadora, que se desenvolve através de um sistema de publicações online com explicações de matéria lecionada nas várias disciplinas, onde todos os intervenientes podem colaborar uns com os outros”, explicou Sofia Ribeiro.

A plataforma inovadora pretende apoiar os alunos entre o 7.º e o 12.º ano de escolaridade, contemplando a atribuição de prémios para quem realizar determinadas tarefas ou objetivos. Foi nesse sentido que a titular da pasta da Educação entregou três cartões-prémio “no valor de 500€, 350€ e 150€, para os dois empreendedores entregarem aos vencedores do concurso promovido na página do Grades Up”.

Sofia Ribeiro realçou a boa aceitação do conceito, “que veio complementar o desafio do ensino à distância, permitindo o esclarecimento de dúvidas e explicações online, beneficiando, assim, os jovens de todas as ilhas da Região, em especial os alunos com menos recursos”.

Com esta atribuição de prémios, “o Governo Regional enaltece o trabalho destes dois açorianos verdadeiramente empreendedores, e incentiva a criação e desenvolvimento destas iniciativas nas camadas mais jovens em prol da educação”, referiu Sofia Ribeiro.