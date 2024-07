Sea Watch resgata 156 pessoas no Mediterrâneo central em grave perigo de vida

Vários dos resgatados estão a ser tratados pelos serviços médicos a bordo do seu navio, o Sea Watch 5.

Esta ONG é uma das várias de salvamento marítimo que operam na rota migratória do Mediterrâneo, uma das mais perigosas do mundo, a que os migrantes recorrem para procurar chegar à Europa, a partir do Norte de África.

Desde o início do ano, mais de 31.600 pessoas chegaram a Itália através desta rota, menos de metade dos 87.200 chegados no mesmo período do ano passado.

A prevenção da migração indocumentada é uma das prioridades da coligação de extrema-direita liderada por Giorgia Meloni, na Itália, que nos últimos tempos estabeleceu acordos bilaterais para reduzir os fluxos migratórios com Líbia e Tunísia.