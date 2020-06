SATA já estuda prejuízos causados pela pandemia

Questionada pelos jornalistas sobre o prejuízo que as limitações no transporte de passageiros, impostas no âmbito da pandemia de Covid-19, causou na companhia aérea açoriana, Ana Cunha reconheceu que a SATA “sofreu, na medida em que ficou limitada na sua atividade principal, que é o transporte de passageiros”.

Segundo a governante, “esta situação está a ser acompanha e analisada e, naturalmente, é contabilizável”.

“É óbvio que haverá um prejuízo, toda a gente sabe que o haverá. Quando for conhecido, há de ser divulgado”, prosseguiu a responsável pela tutela, que visitava o aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada.

Um dos objetivos da visita, destacou a governante, foi “perceber como é que a SATA se soube reinventar e corresponder às necessidades dos Açores, nomeadamente no transporte de carga e no importante papel que teve no transporte de mercadoria, como o pescado, bens alimentares e também material médico, e, sobretudo, também no transporte que teve de continuar a fazer dos doentes deslocados e de casos de força maior”.

A companhia aérea, que tem como acionista o Governo Regional dos Açores, irá operar em “absoluto respeito pelas regras que estão em vigor para a aviação civil comercial”, sem que haja restrições à lotação dos aviões.

No aeroporto João Paulo II, Ana Cunha ouviu algumas questões levantadas pelos colaboradores da ANA – Aeroportos de Portugal, que gere a infraestrutura, como “a preocupação com a operacionalidade, quando começarem a ocorrer dois voos vindos do exterior, no mesmo dia, e a necessidade de se realizarem testes no aeroporto, situação que já está a ocorrer, mas que poderá causar mais algum constrangimento, em virtude de serem mais pessoas a desembarcar”, adiantou.