SATA integra Aliança para a Aviação com Emissões Zero de gases poluentes

A primeira lista dos membros da Aliança foi apresentada esta segunda-feira pela Comissão Europeia e inclui empresas de toda a indústria aeronáutica, bem como companhias aéreas, empresas de aluguer de aeronaves, aeroportos, fornecedores de energia, associações empresariais e organizações da sociedade civil.



A AZEA foi lançada em junho pela Comissão Europeia com o objetivo de contribuir para desenvolver novos aviões movidos a hidrogénio e a eletricidade de modo a, em duas décadas, colocar no mercado mais de 44 mil novas aeronaves com emissões zero de gases poluentes.



Desta forma, o transporte aéreo poderá contribui para o objetivo de neutralidade climática da Europa em 2050, estimando Bruxelas que as novas tecnologias de propulsão irão ter um “profundo impacto” no desenho dos aviões e também nas infraestruturas dos aeroportos.