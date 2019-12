SATA garante um toque em cada ilha nos três dias de greve

A companhia aérea açoriana vai, deste modo, garantir a realização de 16 ligações no dia 21 de dezembro; 18 ligações no dia 22 de dezembro, e de 22 ligações no dia 23 de dezembro, o que significa que vai assegurar, pelo menos, um toque em cada ilha, por dia, tendo em conta a operação aérea planeada para os dias em apreço. Os passageiros com reserva efetuada nos dias da greve deverão conferir se o número do voo constante na sua reserva é um dos voos abrangidos pelos Serviços Mínimos Obrigatórios, no site da transportadora (www.sata.pt e www.azoresairlines.pt) ou através da rede de lojas ou do Contact Center.

Os clientes cujos voos estão em risco de cancelamento devido à greve, poderão solicitar, por outro lado, a alteração da data de reserva (sem custos adicionais) ou solicitar o reembolso do seu bilhete, informa a companhia aérea.

A SATA sustenta que, as reivindicações apresentadas pelos sindicatos, nas reuniões de negociação que têm estado a decorrer deste outubro, “continuam a ser consideradas incomportáveis pelo Conselho de Administração do Grupo SATA, tendo em conta o difícil contexto que atravessam as empresas que constituem o grupo empresarial”, afirma a SATA num comunicado, lamentando os “incómodos” que a greve irá causar e garantindo que tudo fará para ultrapassar os eventuais constrangimentos.

Os técnicos de manutenção de aeronaves da SATA Air Açores estão em greve à realização do trabalho noturno (entre 24h00 e as 08h00), e à prestação de trabalho extraordinário, desde o passado dia 28 de outubro 2019.