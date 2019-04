SATA autorizada a relançar o processo de venda do capital social da Azores Airlines

A venda de 49% do capital social da companhia será conduzida desta vez pela SDEA. Processo será feito por negociação particular

Com a publicação, ontem, da resolução do governo a autorizar a SATA Air Açores S.A. a alienar ações representativas de 49% do capital social da SATA Internacional - Azores Airlines, S.A., o executivo açoriano dá luz verde para se relançar o procedimento concursal para a venda de ações da companhia aérea açoriana.