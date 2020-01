São Roque do Pico candidata duas zonas balneares à Bandeira Azul

A iniciativa de âmbito europeu tem como objetivo elevar o grau de consciencialização dos cidadãos para a necessidade de se proteger o ambiente marinho e costeiro e incentivar a realização de ações que resolvam os problemas existentes.

A Zona Balnear do Cais do Pico é composta por piscinas naturais, estando os balneários localizados no interior do jardim. Dispõe de parque de estacionamento e disponibiliza condições para receber pessoas com mobilidade reduzida, adianta nota de imprensa.



A Furna é uma zona balnear em mar aberto, que inclui ainda duas piscinas artificiais com água do mar.

A Campanha da Bandeira Azul da Europa iniciou-se à escala europeia em 1987 e visa as praias e portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de natureza ambiental, de segurança e conforto dos utentes e de informação.