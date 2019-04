São Miguel acolhe “NOS Açores Try-Out” em outubro

Trata-se de um evento de Teambuilding, apresentado esta quarta-feira, numa organização da unOffice que estima ter a participação de 15 equipas, de âmbito regional, nacional e internacional.





De acordo com comunicado, o “NOS Açores Try-Out” é dirigida ao universo empresarial, foi pensada e estruturada para reforçar o espírito de equipa e melhorar o clima organizacional das empresas participantes, a partir de um ambiente descontraído e numa forte relação com a natureza, incluindo, para isso, uma multiplicidade de provas desportivas e recreativas e de formação indoor e outdoor.





Desde a primeira edição, que aconteceu em 2017, a prova já reuniu 11 empresas e mais de 76 participantes, e os promotores têm a expectativa de tornar o “Nos Açores Try-Out” num evento de teambuilding de referência a nível nacional.





As inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas diretamente no site do evento em www.azorestryout.com ou através do e-mail: azorestryout@unoffice.pt. O prazo da primeira fase termina no dia 31 de maio.





O “NOS Açores Try-Out” é uma iniciativa do unOffice - o primeiro espaço cowork nos Açores - e conta com o patrocínio da NOS Açores e com a parceria da Fun Ativities, Frijoc Rent a Car, Native Pixel, Livin´it Azores e Competir-Açores.