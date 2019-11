São Martinho Fest a 9 e 10 de novembro no Campo de São Francisco

De acordo com nota da Câmara Municipla dde Ponta delgad, através de uma oferta variada em termos culturais, musicais e gastronómicos, este evento irá lembrar a tradição do São Martinho, durante dois dias, das 17h00 às 01h00, numa das mais emblemáticas praças da cidade de Ponta Delgada.



No sábado, 9 de novembro, os “Bora Lá Tocar” anunciam a abertura deste evento, no Campo São Francisco, pelas 17h00, seguindo-se o Rancho Folclórico de Santa Cecília, pelas 18h30, o “Grupo Tradições”, pelas 20h00, o Nuno Cabral, pelas 21h30 e os “Irmãos Fogo”, pelas 23h00, a encerrar este primeiro dia.



Já no domingo, 10 de novembro, a animação começa com os “Fungix Magix Truxis”, pelas 17h00, os “Urros das Marés”, pelas 18h30, os “Chumba Perde”, pelas 20h00, o “Helfimed”, às 21h30, para umas boas gargalhadas e os “Irmãos Fogo”, pelas 23h00, a fechar este evento.



Sendo esta uma iniciativa destinada a toda a família, para além das castanhas e de toda a envolvência que faz lembrar esta época de São Martinho, haverá também animação infantil com insufláveis e diversas atividades temáticas destinada aos mais pequenos.



Ainda neste “São Martinho Fest” 2019 vão estar presentes vários convidados como: a “Ginginha” e a sua doçaria; a “Serra da Cardunha”; os Fumeiros de Lamego; o artesanato “Maria Pó”; “Marron” oficina da castanha; a “Judia” com a venda de produtos relacionados com a castanha e o artista plástico José Dutra, que irá criar ornamentos decorativos para o evento, incluindo o “Castanhudo”.