São Jorge ligada de Este a Oeste por duas Grandes Rotas inseridas na Rede Regional de Percursos Pedestres

Este foi um anúncio feito pela secretária regional do Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, que marcou presençana inauguração desta segunda Grande Rota de São Jorge.



Citada em nota, a secretária afirmou que "este é um trilho que percorre, sensivelmente, metade da ilha, num percurso linear que liga o extremo Oeste da ilha, em Rosais, à Fajã dos Cubres, na costa Norte, com uma extensão total de 52km”, frisou.



Segundo a governante, “este é um percurso que alterna entre o planalto da parte mais interior da ilha,” onde nasceram os cones vulcânicos que geraram a ilha, com as vertentes escarpadas e muito altas que se despenham em pequenas áreas aplanadas ao nível do mar, resultando nas paisagens emblemáticas das Fajãs de São Jorge.



Esta grande rota apresenta-se dividida em duas etapas, Fajã do Cubres – Santo Amaro e Santo Amaro – Rosais, de 30km e 22km respetivamente.



Com a abertura desta Grande Rota em São Jorge, a Rede Regional de Percursos Pedestres passa a contar com 83 Pequenas Rotas e 6 Grandes Rotas, o que perfaz um total de 89 percursos pedestres na Região, com um total de 756 km.