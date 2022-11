Santos confirma Ronaldo fora do jogo com Nigéria

“Em qualquer conferência, há sempre perguntas sobre Cristiano. Esta questão não tem que ver connosco, nem com a seleção. O jogador decidiu dar uma entrevista, são coisas pessoais, é dele. E não fala da seleção. É uma entrevista muito pessoal que temos de respeitar, desde que não interfira no que nós pretendemos”, começou por comentar o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao particular com a Nigéria, de preparação para o Mundial2022, no Qatar.

E acrescentou: “O que me interessa é do que se fala cá dentro, que é do Qatar. Não nos afeta rigorosamente nada, temos de compreender”.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos não evitou falar do tema que tem marcado a atualidade da seleção lusa, depois dos excertos que têm sido divulgados da entrevista dada por Cristiano Ronaldo, em que o capitão da seleção nacional ‘arrasou’ o Manchester United e o treinador Erik ten Hag.

Questionado sobre o estatuto de Ronaldo na equipa portuguesa, Fernando Santos deixa claro que não tem obrigação de colocar o capitão a jogar sempre.

“Não é questão de obrigação. Por aquilo que fez e por tudo o que os jogadores que estão aqui fizeram, tem condições [para serem titulares e jogarem]. Não me parece que tenha obrigação, obrigações não existem. Mal de mim seria se fosse assim”, explicou.

Na quinta-feira, Portugal e Nigéria, treinada por José Peseiro, defrontam-se num duelo único em Lisboa, no qual Ronaldo não vai estar.

“Para amanhã [quinta-feira] não [vai estar apto]. Não vai treinar hoje, por isso está no quarto a recuperar. Para amanhã não vai estar pronto seguramente. Não tem condições para treinar”, esclareceu.

Frente à seleção africana, com “jogadores muito rápidos, fortes individualmente e que exploram a profundidade”, os centrais Pepe e o estreante António Silva vão ser opção.

“[O Pepe] está a recuperar, trabalhou forte com a equipa dele, com ritmos competitivos fortes. As nossas equipas [em Portugal] trabalham muito forte e temos mais 10 dias para continuar a melhorar. Amanhã [quinta-feira], com certeza que irá ter algum tempo de jogo para melhorar os seus ritmos competitivos”.

Quanto ao estreante em convocatórias António Silva, o selecionador tem “confiança total” no central do Benfica, pelo que “irá ter algum temo de jogo, para sentir o peso da camisola”.

O jogo de preparação entre Portugal e a Nigéria, de José Peseiro, está agendado para quinta-feira, às 18h45 (menos uma nos Açores), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina a 18 de dezembro.