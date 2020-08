Santiago pede suspensão do jogo com Vale Formoso

A direção do Santiago Futebol Clube entregou no passado dia 18 de agosto, no Conselho Jurisdicional da Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD), um recurso pedindo a suspensão do jogo com o Vale Formoso, de qualificação para o Campeonato de Futebol dos Açores (CFA)