Banco Santander condiciona acesso aos balcões a partir desta segunda feira

A medida traduz-se numa gestão de fluxos de entradas nos balcões, de modo a evitar aglomerações excessivas que possam implicar maiores riscos de contágio. Deste modo e, à semelhança de medidas similares a adotar pelos restantes operadores do sector, será dado acesso simultâneo a um número de clientes que seja equivalente ao número de colaboradores existente no interior do balcão.