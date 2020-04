Santander associa-se à campanha solidária “Nunca Desistir”

O Santander associou-se à campanha solidária nacional “Nunca Desistir” com um donativo no valor de 50 mil euros que vai ser distribuído pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela Rede de Emergência Alimentar, informou a instituição bancária em comunicado.



Criada pela Independent Ideas e suportada pela LAPS Foundation, a campanha Nunca Desistir, que em Portugal é representada pela piloto de todo o terreno Joana Lemos, tem como objetivo mobilizar os portugueses a angariar fundos para alimentar as famílias que precisam de apoio neste contexto de emergência nacional.



O donativo financeiro de 50 mil euros do Santander vai ser repartido pela Cruz Vermelha Portuguesa (25 mil euros) e Rede de Emergência Alimentar (25 mil euros).



A campanha arrancou este domingo em todo o país e conta com a participação de várias figuras públicas. Com o mote “Nunca Desistir”, a imagem da campanha dá protagonismo à máscara de proteção que já se tornou um símbolo de todo o esforço e dedicação para combater a pandemia de Covid-19.

O Santander, de acordo com a nota de imprensa, adianta que está a disponibilizar os seus serviços bancários para apoiar a receção dos donativos, que podem ser feitos através de MB Way, transferência bancária, referência multibanco ou através de chamada de valor acrescentado.



Todos os fundos angariados vão ser distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela Rede de Emergência Alimentar e convertidos em alimentos, para ajudar as famílias fragilizadas pela crise do Covid-19.



O Santander, lê-se no mesmo comunicado, revela que tem vindo a apoiar e a desenvolver vários projetos de ajuda à comunidade no âmbito da sua política de Banca Responsável, destacando, por exemplo, que já autorizou mais de 600 mil euros para aquisição de material hospital, com o objetivo de responder às necessidades dos hospitais, para aquisição de ventiladores, sistemas de análises e equipamentos de proteção individual.



Além disso, e em conjunto com as Instituições de Ensino Superior em Portugal, serão canalizados mais de 1,5 milhões de euros para iniciativas de apoio aos estudantes e famílias portuguesas, que incluem 1.000 bolsas de apoio social, fundos para alunos que já se encontram em situação de emergência económica e aquisição de computadores e equipamento informático.