Santa Clara soma terceiro jogo seguido a pontuar com ‘nulo’ em Chaves

Enquanto Mário Silva mudou uma ‘peça’ na lateral esquerda face ao último jogo, com Quintilla a ocupar o lugar de Matheus Nunes, Vítor Campelos fez duas alterações em relação ao ‘onze’ que defrontou o Benfica, ao colocar Sandro Cruz e Carlos Ponck a nos lugares de Guima e João Queirós.

Estas opções obrigaram a uma mudança de tática do lado dos visitados, que acabou por pesar na confiança dos jogadores. Do outro lado, o Santa Clara foi-se mostrando surpreendido por uma defensiva concentrada ao centro, tentando fazer subir a equipa pelos extremos do relvado.

Os reajustes em ambas as equipas resultaram em poucas oportunidades de golo durante a primeira meia hora, ainda que os transmontanos tenham estado, estatisticamente, por cima do jogo.

Aos sete minutos, na sequência de uma falta cometida por Sandro Cruz sobre Gabriel Silva, o árbitro marcou livre a favor do Santa Clara após ter analisado as imagens do videoárbitro (VAR) e verificar que a mesma foi cometida fora da grande área dos transmontanos. Quintilla bateu o livre, mas a bola passou por cima da baliza de Paulo Vítor.

O Desportivo de Chaves registou a primeira grande oportunidade da partida aos 15 minutos, com João Teixeira a rematar forte de pé esquerdo à procura do golo, mas Gabriel Batista estava atento.

Dois minutos depois, após um passe falhado de Boateng, o capitão dos transmontanos recuperou o esférico e colocou-o nos pés de João Mendes, que concretizou o segundo grande remate do jogo, mas, mais uma vez, o guardião dos açorianos negou o golo aos anfitriões.

Aos 38, Héctor chegou bem perto das redes adversárias, mas acabou por rematar sem perigo para Gabriel Batista, antes de perder novo duelo com o guardião visitante, que negou aquele que poderia ter sido o primeiro golo dos transmontanos na partida.

A etapa complementar arrancou com uma alteração na equipa visitante e outra na de arbitragem. Bruno José Costa (AF Viana do Castelo), que se tinha lesionado durante a primeira parte, foi substituído por João Afonso (AF Bragança).

Ambas as equipas entraram em campo com maior agressividade e vontade de vencer, que se foi materializando em jogadas rápidas e muito trabalho para os guarda-redes. Contudo, os visitantes foram mais fortes, ainda que tenham ‘pecado’ na finalização.

Aos 58 minutos, Ricardinho inaugurou mesmo o marcador com um remate certeiro, mas o golo foi anulado por fora de jogo após análise das imagens do VAR.

Pouco depois, Bruno Almeida rematou de meia distância, sem perigo, e Ricardinho também voltou a criar perigo junto às redes transmontanas, com um remate que acabou desviado pela defensiva flaviense. Aos 76, a ofensiva açoriana fez tudo certo, mas Rodrigo Valente acabou por falhar o golo por poucos centímetros.

Em cima do final, o técnico Mário Silva esgotou as substituições do lado dos visitantes e Vítor Campelos arriscou, colocando o avançado Jô Batista em campo, mas o marcador não sofreu alterações e o ‘nulo’ manteve-se, permitindo ao Santa Clara subir ao 15.º lugar da tabela classificativa, com 10 pontos.

O Desportivo de Chaves, por sua vez, somou o quinto jogo consecutivo sem perder em casa e ocupa, agora, a 11.ª posição, com 16 pontos.