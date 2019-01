Santa Clara quer duplicar em 2019 os pontos já somados até agora na I Liga

O treinador do Santa Clara traçou esta terça feira o objetivo para 2019 de repetir “os mesmos 20 pontos” alcançados até agora na I Liga de futebol e espera começar a amealhar com uma vitória frente ao Tondela, na quarta-feira.

"Aquilo que nós desejamos para 2019 é exatamente os mesmos 20 pontos que fizemos em 2018 e isso seria extremamente positivo para nós. Agora, não vamos olhar para o longo prazo, mas sim para o próximo jogo. Começar o ano com uma vitória é aquilo que nós desejamos", disse João Henriques em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na antevisão ao jogo da 15.ª jornada da I Liga, o técnico da formação açoriana, oitava classificada, afiançou que a equipa está bem preparada para defrontar os beirões, que seguem 14.º lugar, com 12 pontos.

“Preparámo-nos bem para defrontar uma equipa que tem valores individuais, que coletivamente é uma equipa organizada, que normalmente é uma equipa confortável em jogos fora de casa, uma equipa com um processo defensivo muito bem definido e que nas transições ofensivas é mortífera e faz disso uma das suas armas juntamente com as bolas paradas”, afirmou.

Consciente de que o Tondela “não vai ser fácil de ultrapassar”, João Henriques só pensa nos três pontos e espera que a o Santa Clara comece o ano como terminou, com um triunfo.

João Henriques não vai poder contar com Osama Rashid que está a representar a seleção do Iraque na Taça Asiática 2019.

"Nós já sabíamos que havia uma forte possibilidade de isso acontecer, ele não estar durante mês de janeiro e nós estamos preparados para isso, vamos sempre preparando a equipa para todas as possíveis ausências", disse.

Quanto a Fernando, que é dado como certo no FC Porto, vai ainda vestir a camisola do Santa Clara esta quarta-feira antes de partir para a Invicta.

“Fernando está amanhã para jogar, está no ‘onze’ com toda a certeza, e vamos ter o Fernando à semelhança do que foi o Fernando até aqui. Está estável e feliz com aquilo que está a acontecer e vai despedir-se da melhor forma possível deste público e do clube que o acarinhou durante o tempo que passou. Vamos ter um Fernando supermotivado para deixar uma boa imagem na despedida pelo Santa Clara”, afirmou.

O Santa Clara acaba de receber como reforço o médio brasileiro Lucas Marques, antigo jogador da Chapecoense, que representava o Figueirense da Serie B brasileira por empréstimo e que só estará apto para o jogo da 16.ª jornada, em casa do Feirense.

"É um jogador de meio-campo, é um jogador que faz qualquer uma das posições de meio campo e tem características de um jogador com muita qualidade na construção, um jogador com e sem bola é agressivo e que se enquadra no nosso perfil para ajudar na segunda metade da época", afirmou.

O encontro tem início marcado para as 15:00 locais, mais uma em Portugal continental.