Santa Clara prolonga férias dos jogadores até final do mês

O período de uma semana de férias concedido pela adminsutração da SAD do Santa Clara ao plantel profissional terminaria amanhã, mas a pausa vai prolongar-se até ao final do mês de abril.



A informação foi confirmada esta tarde ao Açoriano Oriental pelo diretor geral da SAD dos encarnados de Ponta Delgada, Diogo Boa Alma.



Na última semana a SAD entendeu dar uma semana de férias como forma de permitir algum "equilíbrio mental e físico" aos atletas, uma vez que a maioria das famílias dos jogadores se encontra na ilha de São Miguel.



Além disso, adiantou também o dirigente, com a eventualidade de o período de férias ter de ser encuratdo no verão por causa da eventualidade das provas terminarem mais tarde, esta seria a oportunidade ideal para conceder férias aos jogadores.



O período de férias dos jogadores do Santa Clara iniciou-se no passado dia 13 e vai prolongar-se até dia 30 de abril.



No dia 12 de março, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional deliberou a suspensão do principal campeonato português devido à pandemia da Covid-19, à semelhança do que aconteceu em outras ligas europeias e nas diferentes modalidades.



O Santa Clara seguia na 10.ª posição da I Liga, com 30 pontos.