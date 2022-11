Santa Clara nunca perdeu a “ambição” e a organização”

O treinador do Santa Clara notou o crescimento exibicional dos encarnados frente a um adversário “fortíssimo” que, disse o técnico dos açorianos, “nos testou até ao limite”.



No final da partida da 11.ª jornada que terminou com uma igualdade 1-1 entre Santa Clara e FC Porto, Mário Silva destacou ainda que apesar de ter ficado a perder bem cedo no desafio (Fábio Cardoso marcou aos três minutos) e de ter dois centrais amarelados (Boateng viu cartão amarelo aos 14 e Tassano aos 17’), a equipa “nunca perdeu o rumo, nunca perdeu a organização e a ambição e tentou ser competitiva e discutir o resultado do primeiro ao último minuto e foi isso que aconteceu”.

Aos jornalistas, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, o treinador dos encarnados não sentiu grandes dúvidas, por isso, em considerar que esta “não foi a melhor exibição, mas provavelmente a mais consistente” do Santa Clara no atual campeonato.



Ainda assim, Mário Silva aproveitou a ocasião para refrear a euforia que o empate frente aos campeões nacionais em título possa fazer eclodir, recordando que “foi um jogo que só valeu um ponto. É importante não embandeirarmos em arco, porque normalmente podemos cair nessa tentação”, recordando a esse propósito a boa exibição alcançada na segunda parte da partida frente ao Sporting e a derrota que os encarnados de Ponta Delgada sofreram logo depois em Tondela.



Mas o facto é que pela primeira vez esta época o Santa Clara pontuou em duas jornadas seguidas e já leva nove pontos.