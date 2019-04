Santa Clara está tranquilo para receção ao Moreirense, mas quer mais pontos

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse esperar um jogo difícil este sábado, com o Moreirense, a maior surpresa da I Liga de futebol, mas assinalou que os açorianos são ambiciosos e querem mais pontos.

"Temos feito um campeonato tranquilo, mas sabemos que ainda temos pontos para conquistar. A ambição do grupo não tem limites, nesta altura. Vamos jogo a jogo”, declarou João Henriques.

O treinador falava aos jornalistas no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão do jogo deste sábado frente ao Moreirense, da 29.ª jornada da prova.

O Santa Clara e a equipa de Moreira de Cónegos estão a trabalhar, assegura João Henriques, para deixar uma "última imagem" de qualidade na época 2018/2019.

"O que está atrás ninguém vai apagar, mas sabemos que no futebol é o momento que fica", prosseguiu, antes de antever "um jogo difícil, contra uma boa equipa, que esta época está a fazer uma série de jogos fantásticos", com boas exibições coletivas e individuais e "muita qualidade de jogo".

Na primeira volta, o Santa Clara foi a Moreira de Cónegos bater a equipa local por 1-0 e, na jornada passada, os açorianos empataram fora com o Belenenses.

O Santa Clara segue, à partida para a jornada deste fim de semana, no oitavo lugar na I Liga, com 36 pontos, menos 12 do que o Moreirense, equipa revelação da temporada, atualmente em quinto lugar.