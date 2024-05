Santa Clara entrega receita aos bombeiros

O CEO da Santa Clara Açores, futebol SAD, Klauss Câmara, visitou o quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada (AHBVPD) para anunciar a doação da receita de bilheteira do último jogo da época (este domingo, frente à União de Leiria) ao referido corpo de bombeiros, como forma de colmatar as perdas materiais provocadas pelo combate ao incêndio no HDES.

Reunido com o presidente da AHBVPD, João Paulo Medeiros, Klauss Câmara referiu que “a administração [do Santa Clara] entendeu que seria importante apoiar os nossos heróis”.



“Muitas vezes os jogadores são tratados como heróis, mas aqui queremos manifestar a gratidão para com os bombeiros, que estiveram com muita bravura no combate ao incêndio e portanto vamos reverter a receita do jogo de domingo para ajudar no que for preciso”, frisou Klauss.