Santa Clara empresta Bouldini aos espanhóis do CF Fuenlabrada

Numa publicação na rede social Facebook, o Santa Clara avança que o empréstimo vai decorrer “até ao final da presente época desportiva”, ficando o clube espanhol com opção de compra.“O empréstimo ao emblema espanhol contempla opção de compra no final do período contratual”, lê-se na publicação, na qual não são especificados os valores.Os açorianos desejam ainda a Bouldini o “maior sucesso na nova etapa da carreira” na equipa que se encontra no 20º lugar da II Liga espanhola.A 19 de junho 2020, foi anunciado que o avançado marroquino Bouldini iria abandonar a Académica para representar o Santa Clara, tendo assinado por três temporadas pelo conjunto açoriano.O avançado chegou a Portugal em 2018/19 para representar a Oliveirense, sendo que, na sua terra natal, envergou as cores dos marroquinos do Itihad Tanger, Raja Casablanca e Bernoussi.