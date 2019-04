As mais lidas

Sem vencer há três encontros, o Vitória de Setúbal subiu ao 11.º lugar, com 33 pontos.

Os açorianos, que somaram o quarto jogo consecutivo sem vencer, seguem no nono lugar, com 38 pontos, 10 acima da zona de despromoção.

O Santa Clara e o Vitória de Setúbal empataram este sábado a zero, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando ambas as equipas um ponto na fuga à zona de despromoção.

