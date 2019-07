Santa Clara contrata defesa Rafael Ramos ao Twente

As mais lidas

O estágio de pré-época do clube de São Miguel vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos particulares para esse período.

A temporada 2019/2020 será a segunda consecutiva do clube na I Liga, de novo sob o comando do treinador João Henriques, que na época 2018/19 levou os açorianos ao 10.º posto.

O Santa Clara, da I Liga de futebol, regressou na segunda-feira ao trabalho com os habituais exames médicos e um primeiro treino aberto à imprensa.

O defesa passou pelas camadas jovens de Sporting e Benfica no começo de carreira.

"O lateral direito de 24 anos ingressou no Orlando City em 2014 e por lá permaneceu até à temporada passada, em que esteve ao serviço do Twente, equipa que conseguiu subir à primeira divisão holandesa", diz o Santa Clara em nota enviada à imprensa.

O Santa Clara, da I Liga de futebol, anunciou esta terça-feira ter contratado o lateral direito Rafael Ramos, que na época passada atuou nos holandeses do Twente.

