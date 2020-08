Santa Clara com orçamento de 3,5 ME para a época 2020/21

Rui Cordeiro, líder do clube açoriano, falava após a Assembleia-Geral da SAD, na qual foram aprovadas as contas do clube e as mudanças na administração.

“Estamos aqui a falar para o futebol profissional de valores entre os três e os 3,5 ME, que engloba toda a estrutura do futebol profissional”, declarou Rui Cordeiro, questionado pela RTP/Açores sobre o orçamento da equipa.

O dirigente referiu ser um “dos orçamentos mais baixos” da I Liga, tal como já tinha sido na “época passada”, salientando que os açorianos não irão “entrar em loucuras”.

Rui Cordeiro fez questão de aludir ao “percurso doloroso” do Santa Clara, referindo-se aos “milhões de passivo” herdados de direções anteriores.

No orçamento para a época desportiva 2020/21, está previsto um “resultado operacional positivo na ordem dos 62 mil euros”, mesmo perante a pandemia da covid-19, realçou o dirigente.

Na Assembleia-Geral da SAD foram aprovados os nomes de Lau Glenn (que detém 47,6% da SAD desde 2017) e de Gualter Câmara para o conselho de administração.

De saída da SAD está Diogo Boa Alma, que se mantém como diretor desportivo do Santa Clara.

Na ocasião, Rui Cordeiro disse ainda faltarem “quatro, cinco peças” para os açorianos fecharem o plantel, destacando que este precisa de “pelo menos dois defesas-centrais”, um extremo e um médio.

Quanto à situação de Zaidu, lateral-esquerdo que tem sido associado ao FC Porto, o presidente do Santa Clara assinalou apenas que o jogador chega no sábado aos Açores, depois de resolvido o "problema do passaporte".

Para atacar a próxima temporada, o Santa Clara já contratou Júlio Romão (ao Atlético Paranaense, do Brasil), Gustavo Viera (aos uruguaios do Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ao Marítimo B), Jean Patric (Académico de Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro, do Brasil).

No sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos.

Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques na I Liga, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.