Santa Clara cede Pablo ao Guarani até ao final da época

O extremo direito Pablo LIma foi cedido, até ao final da temporada, ao Guarani (Brasil), informou esta tarde o Santa Clara em comunicado.



"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o Guarani Futebol Clube para a cedência, a título temporário, do passe do atleta Pablo Diogo Lopes de Lima até junho de 2020", revela o comunicado dos encarnados de Ponta Delgada.



O jogador de 27 anos, que chegou aos Açores há um ano vindo o Coritiba, nunca se conseguiu impor na equipa de João Henriques e esta temporada apenas tinha sido utilizado por uma ocasião, em Chaves para a segunda jornada do grupo D da Taça de Liga. Na segunda metade da temporada 2018/2019, Pablo, que tem contrato com o Santa Clara até 2021, apenas foi utilizado em 12 partidas do campeonato, sem ter apontado qualquer golo.



A saída de Pablo é a primeira de um total de cinco que vão acontecer no plantel durante o mês de janeiro, no sentido de reduzir o grupo às ordens de João Henriques para apenas 23 jogadores.