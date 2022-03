Santa Clara apurado para a 'final four' da Taça da Liga

Os encarnados de Ponta Delgada garantiram o inédito apuramento por terem sido primeiros classificados do Grupo D.

O Santa Clara somou quatro pontos, depois de empatar 2-2 com o Rio Ave em Vila do Conde e de ter ganho 3-1 ao FC Porto, em Ponta Delgada.

Na noite de quarta-feira, no Dragão, o FC Porto venceu o Rio Ave por 1-0 e os portistas terminaram em segundo com três pontos. O Rio Ave foi terceiro com um.

Na segunda meia-final da Taça da Liga o Santa Clara vai defrontar o Sporting, vencedor do Grupo B. O jogo será em Leiria a 26 de janeiro.

Na primeira meia-final, a 25 de janeiro, em Leiria, o Benfica vai defrontar o vencedor do Grupo C (Sporting de Braga ou Boavista).

A final da Taça da Liga, épocas 2021/2022, será também em Leiria no dia 29 de janeiro de 2022.