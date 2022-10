Sánchez saúda Lula e escolha de "progresso e esperança"

Sánchez, numa publicação na rede social Twitter, dá os parabéns (usando a palavra portuguesa) a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória "nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar pelo progresso e a esperança".

"Trabalharemos juntos pela justiça social, a igualdade e contra as alterações climáticas. Os teus êxitos serão os do povo brasileiro", escreveu Sánchez, que é também líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

O primeiro-ministro de Espanha foi um dos líderes internacionais que manifestou apoio a Lula da Silva na campanha para estas eleições.

Na semana passada, Lula da Silva divulgou um vídeo de Sánchez, identificado como secretário-geral do PSOE, em que o primeiro-ministro espanhol lhe manifestava apoio "numa eleição decisiva" para "a maior economia da América Latina", cuja "voz é essencial face aos grandes desafios globais".

"Uma voz de abertura ao mundo e não de desconfiança. De esperança e não de medo, de compromisso com a igualdade e não da aceitação da desigualdade. Contra os que pregam o ódio e o negacionismo climático. Contra aqueles que querem um Brasil isolado e fechado”, acrescentou o chefe do Governo espanhol.

“O Brasil merece esta perspetiva de progresso. O Brasil merece Lula. A sua vitória, querido amigo, será a dos progressistas do mundo inteiro e também dos que esperam uma vitória aqui na Espanha. Um abraço muito grande de Madrid”, disse Sánchez, no mesmo vídeo.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Luiz Inácio Lula da Silva, foi hoje eleito Presidente brasileiro, com 50,83% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,17%, quando estavam contadas 98,81% das secções eleitorais.