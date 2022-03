Salário mínimo nos Açores vai aumentar 42 euros no próximo ano

O salário mínimo nos Açores vai subir 42 euros, a partir de janeiro, passando de 698 para 740 euros. A nova tabela foi aprovada, ontem, pelo Governo da República e anunciada no final do Conselho de Ministros. A nível nacional o salário mínimo subiu para 705 euros, mas na Região é aplicado um aumento de 5% para atenuar a diferença do nível do custo de vida nos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados dos custos da insularidade, conforme estabelece o decreto legislativo regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril.

O salário mínimo tem vindo a aumentar de forma gradual ao longo dos últimos sete anos. Em 2015, o salário mínimo nos Açores era de 530 euros, subindo para 556,5 euros, em 2016.A partir de 2017 o valor do salário mínimo subiu para 584,85 euros, registando uma nova subida em 2018 para 609 euros. O salário mínimo fixou-se em 630 euros, em 2019, voltando a subir para 666,75 euros, em 2020, sendo atualizado para 698,25 euros, em 2021.

Isto significa que o salário mínimo registou uma subida de 210 euros, ao longo dos últimos sete anos.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deu conta da aprovação do aumento do salário mínimo nacional (SMN) para 2022, “na sequência da auscultação dos parceiros sociais”, cumprindo o compromisso assumido em 2015 e renovado em 2019 para “chegar a 2023 com 750 euros” (no continente). O Governo aprovou ainda um “apoio excecional” às empresas para levarem a cabo este aumento, de 112 euros por trabalhador.