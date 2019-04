SAD do Santa Clara pode ser punida com interdição do estádio

A Santa Clara Açores - Futebol SAD justificou a decisão de não autorizar a entrada de adereços ao grupo organizado de adeptos ‘Armada Vermelha’ com as sanções que pode ser alvo, esclarecendo que não é a primeira vez que tal acontece esta época.



Por ainda estar a decorrer o processo de legalização da claque junto do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o Santa Clara foi, em vários jogos, informado pela PSP que a ‘Armada Vermelha’ não poderia entrar com bandeiras, megafones e faixas.







