As mais lidas

Orchidaceae Dance Company é um projeto de dança exclusivamente feminino, onde as linguagens urbanas se cruzam com a fusão oriental e a dança contemporânea. ‘Sacred Geometry - A Meditative State estreou em 2018 e questiona os diálogos internos e externos através da repetição, rotina, imobilidade e fuga, numa procura de entendimento de um qualquer poder sagrado e de uma perfeição que jamais conseguiremos atingir. Um silêncio cheio de ruído.

No âmbito do Festival Paralelo, o Estádio 13 -Espaço de Industrias Criativas, acolhe sábado, dia 5 de outubro, pelas 21h30, a performance ‘Sacred Geometry – a Meditative State’.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok