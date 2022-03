Ucrânia

Rússia mantém ataques contra Jarkov, Sumy e Odessa

As forças russas mantêm os ataques com mísseis e artilharia contra várias cidades e regiões da Ucrânia, especialmente em Jarkov (leste), Sumy (noroeste) e Odessa (sul), disseram as autoridades ucranianas.