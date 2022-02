Ucrânia

Rússia fecha espaço aéreo a Bulgária, Polónia e República Checa

A Rússia anunciou hoje o encerramento do espaço aéreo às ligações com a Bulgária, a Polónia e a República Checa, após uma decisão idêntica tomada por Varsóvia, Praga e Sófia, para as companhias aéreas russas.