Rússia diz ter destruído arsenal enviado do estrangeiro para a Ucrânia

De acordo com Moscovo, o arsenal encontrava-se guardado em instalações fabris em Zaporojjia e foi destruído na sequência de um ataque com mísseis.



"Os armazéns com uma grande quantidade de armas e de munições estrangeiras enviadas às forças ucranianas pelos Estados Unidos e países europeus foram destruídos pelos mísseis de grande precisão Kalibir disparados do mar contra a fábrica de alumínio de Zaporojjia", no sudeste da Ucrânia, disse hoje o Ministério da Defesa da Rússia.