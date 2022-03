Rússia diz que embargo energético vai fazer subir os preços no Ocidente

"É evidente que sem os hidrocarbonetos russos - se as sanções foram aplicadas - os mercados do gás e do petróleo vão cair. A subida dos preços em relação aos recursos energéticos pode ser imprevisível", disse Novak perante a Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma), em Moscovo.

"Na União Europeia onde há (...) uma subida dos preços e falta de recursos energéticos, sob a pressão dos Estados Unidos, recusaram colocar em funcionamento o gasoduto Nord Stream 2 já construído para prejuízo dos consumidores europeus", acrescentou o vice-ministro da Energia, citado pelas agências de notícias da Rússia, considerando "absurdo" o encerramento da ligação.

"Os preços dos produtos petrolíferos, por exemplo na Alemanha, aumentaram até aos 40%", disse Novak, referindo-se também ao "aumento do preço do gás e à diminuição de 30% (em 2021) para 26% das reservas acumuladas no bloco europeu". ​​

Desde o outono de 2021 que o preço do gás disparou na Europa, com muitos Estados e entidades a acusarem Moscovo pela escassez, de forma deliberada, para provocar o início do funcionamento do gasoduto Nord Stream 2, suspenso pela Alemanha em fevereiro, na sequência da invasão russa da Ucrânia.