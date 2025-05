Russell Sousa recandidata-se à liderança da JS/Açores

Com a eleição marcada para dia 6 de setembro, Russell Sousa apresenta-se com o lema “O Futuro dos Açores”, elegendo como áreas prioritárias a criação de “melhores condições na Habitação, Emprego, Educação, Desporto, Saúde e Transportes”.

“Nestes últimos dois anos, a JS/Açores tem desenvolvido um intenso trabalho, de proximidade com as instituições, públicas e particulares. Contamos com a participação e integração de jovens socialistas em todas as nossas ilhas, seja ao nível dos municípios e freguesias, assim como no Parlamento dos Açores. Este é um trabalho que não pode parar e que é para continuar”, realçou em comunicado.

Russell Sousa destacou o “envolvimento de jovens de todas as ilhas na elaboração da Moção de Estratégia”, salientando que o documento “visa dar respostas aos problemas sentidos pelos jovens açorianos”.

“Queremos dar voz à nossa geração, responder aos problemas que enfrentamos”, destacou em nota. “Os jovens açorianos têm de sentir que podem ter um futuro digno nos Açores”, vincou.