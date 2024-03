Rui Rocha diz que "o mais natural" é IL ficar de fora de um Governo da AD

Rui Rocha esteve esta tarde cerca de uma hora e meia a ser ouvido em audiência pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo no final transmitido aos jornalistas que “os votos não estão todos contados”, mas “há ainda que averiguar qual é o resultado final destas eleições”.

“Respeitando até essa contagem de votos, o que está sobre a nossa mesa é precisamente essa situação: caso a caso, peça a peça, momento a momento, orçamento a orçamento, contribuirmos para soluções caso a caso”, respondeu, quando questionado sobre a intenção da IL vir a integrar ou não um Governo da AD.

Considerando que “o mais natural face aos resultados” é ficar de fora de um Governo da AD, o líder da IL deixou a porta aberta ao diálogo, caso haja da “parte do partido vencedor das eleições outro tipo de análise que possa implicar outro tipo de solução mais estrutural”.

“Nós cá estaremos para ouvir. Não fazemos todavia disso ponto de honra, caberá ao partido vencedor analisar os cenários em que se quer mover e, portanto, com toda a transparência o que dizemos é que neste momento, agora que estamos a falar, o nosso cenário de base é estarmos no parlamento com essa missão que acabei de descrever”, disse.