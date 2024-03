Rui Rocha desafia Montenegro a comprometer-se a baixar 100 euros mensais em IRS

“Quero mesmo lançar daqui um desafio a Luís Montenegro, quero desafiar Luís Montenegro a comprometer-se a aliviar em IRS 100 euros por mês a quem ganha o salário médio em Portugal”, atirou o dirigente liberal no final de uma visita à Associação Empresarial do Minho, em Braga, depois de ter arrancado o dia de campanha para as legislativas no mercado.

Rui Rocha lembrou que a proposta do PSD é uma redução de seis euros, o que é “absolutamente insuficiente”.

“Estamos a falar de um alívio na proposta da Iniciativa Liberal superior a 80 euros e, portanto, estamos a falar de que todos os que praticamente pagam IRS teriam um alívio significativo com a Iniciativa Liberal”, reforçou.

Já sobre custos, Rui Rocha salientou que esta medida representaria um custo de três mil milhões de euros, mas que é “absolutamente fundamental”.

Segundo o presidente da IL, que confidenciou que um dos pedidos que ouviu na reunião com os empresários foi a descida de impostos atuais, a transformação de que Portugal precisa tem de começar pelo alívio do IRS.

E acrescentou: “Não podem ser sempre as famílias, não podem ser sempre os portugueses a ter de avaliar onde é que têm que cortar, se é na habitação, se é na saúde ou se é na educação dos filhos”.

“Tem de ser o Estado a fazer um esforço de aliviar os portugueses”, concluiu.