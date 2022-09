Rui Rio de saída do parlamento recebe agradecimento de Santos Silva e longa ovação

Augusto Santos Silva deixou estas palavras de agradecimento depois dos deputados terem aprovado, no início da sessão plenária de hoje, o parecer relativo à renúncia de Rui Rio do mandato de deputado do PSD, que já não está no parlamento.

“Gostaria de dizer, nesta oportunidade, o muito que a Assembleia da República deve ao senhor deputado Rui Rio”, enalteceu o presidente da Assembleia da República.

Rio, nas palavras do socialista Santos Silva, tem “uma carreira política ímpar” como deputado, como presidente da Câmara do Porto e como líder do PSD.

“Queria dizer, em meu nome e julgo que em nome de todos, muito obrigada pelo serviço que tem prestado ao país”, elogiou.

Seguiu-se uma longa ovação dos deputados destinada ao antigo líder do PSD, apesar de este não estar no plenário.

Rui Rio assinalou na terça-feira o fim das suas funções como deputado na Assembleia da República, dizendo que encerra “uma etapa” da sua vida.

O antigo líder do PSD, eleito pelo círculo do Porto, será substituído por António Cunha, de Penafiel, 15.º da lista, e que já esteve na Assembleia da República na anterior legislatura.

Já Paulo Mota Pinto pediu a suspensão de funções por cinco meses, sendo substituído por João Carlos Barreiras Duarte, que já foi deputado.

Na sessão plenária de hoje foi igualmente aprovada a retoma de funções de Marta Temido, António Lacerda Sales e Fátima Fonseca, a antiga equipa de governantes do Ministério da Saúde, como deputados do PS na Assembleia da República.