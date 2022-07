Rui Moreira “muito satisfeito” com Montenegro mas "sempre independente"

“Eu fico muito satisfeito com a liderança de Luis Montenegro. Em primeiro lugar, porque sou amigo dele e, depois, porque tenho uma enorme consideração por ele”, afirmou o autarca portuense, à chegada ao pavilhão Rosa Mota, onde termina hoje o 40.º Congresso do PSD.

Questionado sobre a sua presença na reunião magna dos sociais-democratas, - na qual se cruzou e trocou palavras com a líder da Assembleia Nacional de Municípios Português (ANMP), órgão que a cidade do Porto abandonou no início de maio -, era um sinal de uma aproximação ao PSD, Rui Moreira afirmou que tem uma “excelente relação tradicional” com o partido, mas apenas isso.

“Eu sempre fui independente, vou continuar a ser independente e espero viver por cá uns anos e espero ser sempre independente”, assegurou.

Segundo Moreira, “houve coisas” que o afastaram do PSD, como o momento da sua primeira candidatura à câmara do Porto, tendo concorrido contra Luis Filipe Menezes, que encabeçou a lista social-democrata.

“Houve muito militantes do PSD que não se reviam na candidatura do Dr. Luis Filipe Meneses, por quem tenho muita consideração, as divergências com ele foram sempre sobre a política da cidade, mas o meu eleitorado e o do PSD naturalmente que se cruzam na cidade, toda a gente sabe”, salientou.

Sobre o que espera do PSD de Luís Montenegro, o autarca mostrou-se com expectativas.

“É importante para o país e para o próprio governo que haja uma oposição que pensa (…) o país precisa sempre dos partidos da oposição”, afirmou.

O 40.º Congresso do PSD termina hoje com o discurso de encerramento do novo líder, Luís Montenegro, e com a eleição dos órgãos nacionais.