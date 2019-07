Rui Cordeiro garante equipa aguerrida na temporada 2019/20

O presidente do Santa Clara garantiu que na época 2019/20 a SAD vai apresentar uma equipa ambiciosa e responsável na defesa dos interesses dos encarnados de Ponta Delgada na próxima edição da I Liga.







Rui Cordeiro, deu conta que “vamos ter uma equipa competitiva, uma equipa forte, à imagem do que tem sido o Santa Clara nos últimos quatro anos, claramente um Santa Clara aguerrido, lutador e respeitador, porque queremos manter o Santa Clara e os Açores na I Liga, mas isso só se consegue com trabalho e um plantel competitivo”, afirmou o dirigente aos jornalistas, no final da última assembleia geral do clube.





