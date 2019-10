Rúben Dias diz que equipa está focada no Luxemburgo, um adversário “perigoso”

Rúben Dias disse esta quinta-feira que a seleção portuguesa de futebol está completamente focada no jogo com o Luxemburgo e deixou um alerta para a qualidade do adversário de Portugal no jogo da fase de apuramento para o Euro2020.

“É uma equipa muto organizada, que valoriza a posse, com jogadores de qualidade. É uma equipa perigosa e de bom nível, o que nos obrigará a estar na nossa melhor capacidade”, disse o defesa luso.

Apesar de sublinhar os méritos do adversário, Rúben Dias destacou que Portugal tem como único objetivo a vitória.

“As expectativas passam por ganhar. A cada adversário queremos ganhar, com confiança e consistência. Temos a ambição de conseguir a vitória e seguir em frente para o próximo jogo”, salientou o jogador do Benfica.

Quanto ao parceiro que vai ter a seu lado no eixo da defesa, Rúben Dias relativizou a importância de quem vão ser os eleitos para o onze e preferiu destacar o orgulho em pertencer ao grupo que luta por colocar Portugal no Euro2020.

“Estou sobretudo ansioso por poder jogar. Seja quem for o jogador será sempre um orgulho, sobretudo por fazer parte das opções do selecionador”, concluiu o defesa central.

Portugal recebe o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, num jogo com início marcado para as 18h45 (horas dos Açores) e que vai ser arbitrado pelo polaco Daniel Stefanski, e defrontam a Ucrânia, que lidera o Grupo B, em Kiev, na segunda-feira.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

A Ucrânia lidera o Grupo B com 13 pontos, seguido de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.