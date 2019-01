Rua do Porto nas Capelas fechada devido a derrocada

De acordo com nota do executivo regional, devido ao movimento de vertente e consequente desprendimento de massa de uma pequena parte do talude para o mar, não está, para já, garantida a segurança da circulação rodoviária e pedonal, pelo que se interditou todo o tipo de circulação naquele troço e, consequentemente, o acesso ao porto.



A mesma nota acrescenta que a Secretaria Regional das Obras Públicas, através da Direção Regional das Obras Públicas, já deslocou para o local meios humanos e equipamentos para proceder à reabertura da via e que os peritos do Laboratório Regional de Engenharia Civil irão ao local, brevemente, para avaliar a situação.