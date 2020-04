Ronda da Madrugada lançam 'Maré' nas plataformas digitais

Recorde-se que 'Maré' da banda mariense foi gravado ao vivo em 2018 aquando do Festival Maré de Agosto que decorre em Santa Maria.

Segundo comunicado, no passado dia 17 de abril foi lançado nas redes sociais o vídeo do tema “Hino às Bruxas”, retirado do álbum ao vivo “Maré”.



Refira-se que tem sido apresentada nas redes sociais, uma minissérie de cinco episódios, a qual relata as comemorações dos 20 anos dos Ronda da Madrugada.



A banda de Folk/Rock de Santa Maria, nasceu em 1998 e conta com quatro álbuns editados (Rondas 1999, Longa Viagem 2003, Hoje 2011 e Vintena 2018), os Ronda da Madrugada já pisaram vários palcos regionais, nacionais e internacionais, como nos EUA, Canadá, Cabo Verde, Marrocos e Espanha.



A nível nacional salienta-se a presença em festivais de norte a sul do país com foco especial para os principais festivais de música folk/celta.



Nos Açores, os Ronda da Madrugada já passaram por diversos festivais, entre eles a Maré de Agosto, Festival Monte Verde, Festas da Praia, Sanjoaninas, entre outros.



Em 2018, os Ronda da Madrugada celebraram 20 anos de carreira.