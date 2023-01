Romeiros de São Miguel reúnem retiro anual no dia 29 na Lagoa

Segundo a Igreja Açores, o retiro anual, que reúne as direções dos ranchos e todos os romeiros que queiram participar, decorre na escola Secundária da lagoa, no dia 29 de janeiro, e será orientado pelo padre José Júlio Rocha, doutor em Teologia Moral e assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz.



A última vez que sairam à rua foi na Quaresma de 2020, mas só sairam os primeiros ranchos tendo depois a Romaria Quaresmal sido interrompida por causa da pandemia e dos constrangimentos sanitários por ela impostos.



As romarias quaresmais, que este ano completam meio século de história, são uma das mais vivas tradições penitenciais dos Açores. Grupos de homens munidos de xaile, bordão, lenço e terço percorrem as estradas de São Miguel em clima de oração, passando por todas as igrejas e ermidas, do nascer ao por do sol.



O regresso das Romarias Quaresmais coincide com a chegada aos Açores do novo bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues.