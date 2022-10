“Romeiros de São Miguel – 500 Anos de História” lançado sábado

A obra está inserido nas comemorações dos “500 anos da Subversão” de Vila Franca do Campo, em 22 de outubro de 1522 e conta com a edição da nossa Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, indica nota de imprensa.





Saliente-se que o livro conta com uma Nota Prévia do Administrador Diocesano, o Cónego Hélder Fonseca Mendes, e com prefácio de Carmen Ponte, coordenadora do processo de candidatura dos Romeiros de São Miguel a Património Imaterial da Unesco.





A cerimónia será presidida pelo presidente da Câmara de Vila Franca Campo, Ricardo Rodrigues, terá a apresentação de Rui Melo, ex-presidente da autarquia de Vila Franca), e moderação do Padre José Borges, Ouvidor de Vila Franca do Campo.