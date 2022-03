“Romeiros da Nossa Terra” no Centro Cultural de Vila Franca do Campo

A origem das romarias em São Miguel está diretamente relacionada com a "subversão de Vila Franca do Campo (1522), sendo que, após a catástrofe, surgiram várias procissões, como forma de penitência, realizadas todas as quartas-feiras, à noite ou de madrugada, na Ermida de Nossa Senhora do Rosário, construída em memória da catástrofe", recorda nota de imprensa da autarquia.



"Alguns anos mais tarde, estas romarias passaram a ser realizadas anualmente, durante o dia e ao redor de toda a ilha".



Inserida nas celebrações dos 500 anos da subversão de Vila Franca do Campo, a mostra contempla um espólio fotográfico de todos os ranchos da Ouvidoria de Vila Franca do Campo e estará patente na Galeria Dr. Augusto Simas, no Centro Cultural de Vila Franca do Campo, durante o período da Quaresma.