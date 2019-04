Romaria de Senhoras sai sábado do Lagedo rumo à Ribeira Chã

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Ponta Delgada (Lagedo), vai realizar amanhã uma Romaria Quaresmal de Senhoras, com saída marcada para as 4h30 da manhã.

A iniciativa, realizada pela primeira vez por aquela paróquia e inspirada no tema “Tudo posso n’Aquele que me fortalece”, conta com 286 irmãs inscritas, que sairão da Igreja de Nossa Senhora de Fátima pelas 4h30 da manhã com destino à Igreja de São José, na Ribeira Chã.





