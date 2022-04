Rodrigues lidera Ilha Azul após vitória na Superespecial

O piloto Rúben Rodrigues, da AutoAçoreana Racing, é o primeiro líder do XXXII Além Mar Rali Ilha Azul, ao ter sido o mais rápido na Superespecial Praia do Almoxarife, disputada ao final da tarde de sexta-feira: ao volante do Citröen C3 R5, fez os 2,5 quilómetros de extensão em 2:05,1 minutos, batendo Luís Miguel Rego e Ricardo Moura por 3,5 e 4,4 segundos.