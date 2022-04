Ribeirinha terá mais um parque de estacionamento

Segundo nota de imprensa, localizada na Rua Direita, 2ª parte, o imóvel tem uma área total que ronda os 1.400 m2 e, por ter ligação a duas ruas (Rua Direita 2ª parte e Rua dos Moinhos), irá permitir criar várias dezenas de novos lugares de estacionamento, resolvendo o problema de falta de espaço para as viaturas dos moradores daquelas ruas.





“A qualidade de vida das pessoas e a procura de soluções para os problemas do ordenamento do território fazem parte do nosso dia-a-dia como autarcas. A criação de novos parques de estacionamento nesta zona da Ribeirinha é uma necessidade. A compra deste imóvel foi sinalizada pela Junta de Freguesia e a Câmara Municipal assumiu esse compromisso”, referiu Alexandre Gaudêncio, citado na mesma nota.





A nota diz ainda que a escritura foi realizada na semana passada, por um valor de 105 mil euros.