Ribeira Grande vai reforçar abastecimento de água à cidade

O projeto engloba a construção de dois reservatórios com capacidade para um milhão de litros e em virtude da localização da nascente (junto ao miradouro de Santa Iria), prevê-se a instalação de um total de 13 quilómetros de condutas.

“Este investimento vai permitir reforçar o abastecimento de água na freguesia da Ribeirinha, na zona do Lameiro e, também, colocar uma conduta direta para a ETA (Estação de Tratamento de Águas) localizada no caminho da Lagoa do Fogo, o que vai permitir abastecer toda a cidade e, em caso de necessidade, a zona poente do concelho”, salientou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa da autarquia.

Orçado em cerca de 42 mil euros e com um prazo de execução de 95 dias, o projeto foi adjudicado à empresa Vítor Correia Filipe, Unipessoal.



Requalificação de zona industrial em Rabo de Peixe

A Câmara da Ribeira Grande procedeu ao lançamento do concurso público para a empreitada de execução de infraestruturas na zona industrial de Rabo de Peixe, localizado ao quilómetro oito da estrada regional.

Com um valor base de 137.260,95 euros e prazo de execução de 240 dias, prevê a construção de uma rede de abastecimento de águas, bem como a recolha de águas pluviais, saneamento básico, pavimentação das vias e uma rede para iluminação pública. As propostas podem ser apresentadas até 31 de maio.Para o autarca Alexandre Gaudêncio, esta empreitada “será determinante para a requalificação daquela zona industrial que estava ao abandono após a falência da empresa que a construiu”, tendo a Câmara acionado os mecanismos legais de garantias bancárias, para a revitalizar, com o objetivo de “captar mais empresas e gerar mais emprego.